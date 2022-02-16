9 آليات تساعد مصانع الأسمنت لمواجهة تحديات وقف الفحم بحلول 2030

كتب عبد الحليم سالم

اتخذت كبرى الشركات العالمية خطوات جادة نحو توديع الوقود الاحفورى تماما بحلول عام 2040، واستخدام الوقود النظيف من الهيدروجين والأمونيا فى كافة الأنشطة والمحركات ، تزامنا مع رغبة عالمية لوقف استخدام الفحم أكبر ملوث كربوني للبيئة بحلول عام 2030 .. وهو ما يضع كل الشركات المستخدمة للفحم فى مسارين ..تعرف علي التفاصيل.

1- وقف استخدام الفحم يمثل رغبة دولية كبيرة بحلول 2030.

2- بدأت أولى الخطوات الفعلية لوقف الفحم فى قمة جلاسكو للمناخ فى بريطانيا.

3- من المتوقع أن تتخذ قمة المناخ فى شرم الشيخ قرارات حاسمة لوقف استخدام الفحم.

4- المتضرر الاكبر من وقف صناعة الفحم مصانع الأسمنت المعتمدة عليه.

5- تقدر نسبة الاستثمارات الأجنبية فى مصر لصناعة الأسمنت بنحو 52% من مجموع الطاقة الإنتاجية، كما يبلغ عدد العمالة المباشرة 50 ألف شخص،.

6- العمالة غير المباشرة 200 ألف شخص، وتقدر استثمارات صناعة الأسمنت فى مصر بنحو 250 مليار جنيه.



7- على الشركات البحث عن بدائل نظيفة للفحم واللجوء للغاز مؤقتا.



8- الخيار المستدام هو اللجوء إلى أساليب غير ملوثة للبيئة فى صناعة الأسمنت، وفى تسخين الأفران منها الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة ‏مساقط المياه.

9- قد يكون الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مستقبل الطاقة فى صناعة الأسمنت.