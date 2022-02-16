اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 05:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

27.453 مليون مشتغل خلال الربع الرابع لعام 2021

الأربعاء، 16 فبراير 2022 04:00 ص
27.453 مليون مشتغل خلال الربع الرابع لعام 2021 فرص عمل - ارشيفية
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المشتغلين بلغ نحو 27.453 مليون فرد، خلال الربع الرابع لعام 2021، بينما كان 27.169 مليون فرد فى الربع السابق بنسبة ارتفاع 1.0%، وقد بلغ تقدير المشتغلين فى الحضر 11.778 مليون مشتغل بينما بلغ تقدير المشتغلين فى الريف 15.675 مليون مشتغل.

ورصدت نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع عام 2021، تقدير المشتغلين بأجر نقدي وبلغ 19.997 مليون مشتغل "17.007 مليون ذكور، 2.990 مليون إناث" بنسبة 72.8٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 71.5% في الربع السابق، مقابل 70.5٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ تقدير المشتغلين أصحاب الأعمال 1.070 مليون مشتغل "1.006 مليون مشتغل من الذكور، 64 ألف مشتغلة من الإناث" بنسبة 3.9٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 3.8٪ في الربع السابق، مقابل 7.2٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ تقدير المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.127 مليون مشتغل "4.710 مليون مشتغل من الذكور، 417 ألف مشتغلة من الإناث"، بنسبة 18.7٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.4٪ في الربع السابق مقابل 16.5٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ تقدير المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات "داخل الأسرة" بدون أجر 1.259 مليون مشتغل "483 ألف مشتغل من الذكور، 776 ألف مشتغلة من الإناث" بنسبة 4.6٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 5.3٪ في الربع السابق مقابل 5.8٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وسجل معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 43.8٪ من جملة السكان "15 سنة فأكثر" خلال الربع الحالى، بينما كان 43.7٪ خلال الربع الثالث من عام2021، مقابل 43.5٪ في الربع المماثل من العام السابق، وبلغ معدل المساهمة "الذكـور 69.8٪ مقابل 70.9٪ فى الربع السابق مقابل 69.6٪ في الربع المماثل من العام السابق، الإناث 15.9٪، بينما كان 15.4% في الربع السابق مقابل 16.1٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل المساهمة "في الحضر43.1٪، فى الريف 44.4٪" بينما كان "في الحضر 43.4٪، في الريف 43.9٪" في الربع السابق، مقابل "في الحضر 43.4٪، في الريف 43.6٪" في الربع المماثل من العام السابق، وسجلت الفئة العمرية "40 -49 سنة" أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادي حيث بلغت 59.1٪.


قوة العمل

البطالة

مشتغلين

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بمناسبة عيد الحب.. مصر صدرت شيكولاتة قد إيه فى عام 2021 ؟ .. جهاز الإحصاء: 80 مليونا و472 ألف دولار صادرات الهدية الأطعم من يناير وحتى نوفمبر الماضى.. منها 7 ملايين و977 ألف دولار فى شهر نوفمبر الماضى فقط

الإثنين، 14 فبراير 2022 05:40 م

كلها فوائد.. جهاز الإحصاء يكشف أبرز واردات مصر من التوابل والأعشاب الطبية بنهاية 2021.. 501 ألف جنيه واردات مصر من الزعفران.. "الذهب الأحمر" النبات الأغلى عالميا.. و26 مليون جنيه واردات العرق سوس

الإثنين، 07 فبراير 2022 10:00 م

جهاز الإحصاء: انخفاض معدل التضخم الشهرى فى ديسمبر 2021

الإثنين، 10 يناير 2022 08:12 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة