وزير الصحة البريطانى: لقاح كورونا سيقدم إلى الأطفال بين 5 و11 عاما

كتب أحمد عرفة

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، إن لقاح كورونا سيقدم إلى الأطفال بين 5 و11 عاما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت السلطات البريطانية تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وقالت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية الاثنين إن بريطانيا سجلت أيضاً 41 ألف و648 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وأشارت القناة إلى أن عدد حالات الإصابة في المملكة المتحدة قد انخفض خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 30٪ مقارنة بالأسبوع السابق.