اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 10:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى المشترك (سيناء- 6)

الأربعاء، 16 فبراير 2022 09:21 ص
وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى المشترك (سيناء- 6) الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى المشترك ذو مستويين ( سيناء- 6) والذى تنفذه الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية ويستمر لعدة أيام فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة . 
 
تضمن المشروع عرض تقارير القادة من مختلف التخصصات بما يضمن تنفيذ المهام المخططة بكل دقة ، وظهر خلال المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية وإستعداد لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها ، فضلاً عن المهارة فى إستخدام أحدث وسائل السيطرة والتعاون أثناء مراحل المشروع .
 
ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلونه  من جهود وتضحيات لحماية الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .
 
كما ناقش عدداً من القادة المشاركين بالمشروع فى إسلوب تنفيذهم لمهامهم ، والتعامل الأمثل لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة المشروع وفقاً لتخصصاتهم المختلفة ، مشيداً بالأداء المتميز الذى وصلت إليه هيئات القيادة على كافة المستويات ، مؤكداً أن القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومى بما تملكه من منظومة تسليح متطورة   فى كافة التخصصات ، وطالبهم بالحفاظ على جاهزيتهم لمواجهة ما يوكل إليهم من مهام لحماية أرض مصر الغالية .
 
 
مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى المشترك (1)
 

 

مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى المشترك (2)
 

 

مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى المشترك (3)
 

 

مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى المشترك (4)
 

 

 


الجيش

القوات المسلحة

وزارة الدفاع

الامن القومى

مشروع حرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أكاديمية البحث العلمى تنظم احتفالية للفائزين بمسابقة تصميمات الأجهزة التعويضية بالتعاون مع القوات المسلحة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:44 م

القوات المسلحة تفتتح مسجد رياض الصالحين بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء

السبت، 05 فبراير 2022 12:41 م

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من حملة الماجستير والدكتوراه للعمل ضباطا متخصصين.. بدء تسجيل البيانات إلكترونيا من الغد.. ويسمح لضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط

الإثنين، 31 يناير 2022 05:00 م

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية

الإثنين، 31 يناير 2022 03:33 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة