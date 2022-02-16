وزير الخارجية الماليزى: زيارة رئيس الوزراء لبروناى خطوة هامة لتحسين العلاقات

أ ش أ

قال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله، إن الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب لسلطنة بروناي، تشكل خطوة هامة لتحسين وتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.



وأوضح وزير الخارجية، - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية، اليوم ألأربعاء - ، أن هذه الزيارة التي بدأت يوم الإثنين الماضي ساعدت على تعزيز التعاون الجاري منذ أعوام طويلة بين الدولتين.



وأضاف الوزير أن كلا البلدين توافقا على تعزيز التعاون نحو التعافي الاقتصادي وإدارة جائحة فيروس كورونا المستجد بما في ذلك إنشاء مشروع ممر السفر الملقح جويا، موضحا أن مشروع تنفيذ ممر السفر الملقح جويا وبريا، فضلا عن الاعتراف المتبادل بشهادة التطعيم الرقمية "MySejahtera " و"BruHealth" من الأمور الرئيسية التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة.



يذكر أن زيارة رئيس الوزراء الماليزي إلى سلطنة بروناي هي الأولى له منذ تعيينه رئيسًا للوزراء في أغسطس الماضي.