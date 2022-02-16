وزيرة خارجية كندا: نؤكد التزامنا تجاه أوكرانيا فى مواجهة السلوك العدائى الروسى

كتب أحمد عرفة

قالت ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا، إن كندا تؤكد التزامها تجاه أوكرانيا في مواجهة السلوك العدائي الروسي ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضافت وزيرة خارجية كندا: أمن أوكرانيا جزء من العالم وليس من أوروبا فحسب.

وقبلها قال مراسل قناة العربية في العاصمة الأوكرانية كييف، إن الهجوم السيبراني على أوكرانيا يتواصل حتى الآن، وفقا لخبر عاجل بثته القناة منذ قليل، وأضاف مراسل العربية في كييف، أن هناك حالة قلق مستمرة في الشارع الأوكراني خوفا من غزو روسي.

فيما قال مراسل العربية في مينسك: بيلاروسيا تؤكد أن أراضيها لن تكون ممرا لغزو أوكرانيا.

وفى وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها لفرض إجراءات سريعة وشديدة على روسيا ردا على أى عمل عسكرى ضد أوكرانيا.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، والأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية فرانسوا ديلاتر، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية أندرياس ميكايليس، والأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية إيتوري سيكي، ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية جيمس كليفرلي.