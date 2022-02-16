وزارة البترول والثروة المعدية وشركة بى بى توقعان اتفاقية "برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة"

تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، قامت شركة بي بي مصر في إطار فعاليات مؤتمر ايجبس 2022 بالتوقيع على اتفاقية تدريب تمتد لمدة أربع سنوات ضمن "برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة " وذلك لإعداد مجموعة من الشباب والشابات المصريين من ذوي الكفاءات ليصبحوا قادة قطاع الطاقة المصري في المستقبل.

ستقوم شركة بي بي في إطار هذه الاتفاقية بتنظيم برنامج لبناء وتنمية القدرات مدته ستة أشهر في كل من مصر والمملكة المتحدة، حيث سيتم تأهيل المتدربين من خلال تنمية المهارات القيادية ومحاكاة الأعمال والتدريب العملي في مواقع الشركة المختلفة.

وتعليقًا على التوقيع، قال السيد كريم علاء، الرئيس الإقليمي لشركة بي بي شمال افريقيا، "إن الاستثمار في الأفراد والأعمال يجسد التزامنا تجاه مصر - هذه الاتفاقية تأتى تتويجاً لما يقرب من 60 عاماً من الشراكة الناجحة مع وزارة البترول والثروة المعدنية وتعد حافزاً للتطلع لمزيد من العمل المشترك على جميع الأصعدة خلال السنوات المقبلة."

حرصت شركة بي بي مصر على مدار السنوات على دعم العديد من مبادرات التنمية الاجتماعية في شتى المجالات منها على سبيل المثال منح جامعة كامبريدج وبرنامج تشيفننج للمنح الدراسية، مما أتاح الفرصة لأكثر من 110 من الخريجين المصريين المتفوقين لاستكمال دراساتهم العليا والحصول على شهادة الماجستير من أفضل جامعات المملكة المتحدة.

تتمتع شركة بي بي بسجل حافل من النجاحات في مصر يمتد إلى ما يقرب من 60 عامًا استثمرت خلالها الشركة أكثر من 35 مليار دولار لدعم تلبية الطلب المحلى المتزايد على الطاقة فى مصر.