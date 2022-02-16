هيئة الدواء تكشف 10 خطوات مهمة لاستعمال قلم الأنسولين لمرض السكر

كشفت هيئة الدواء المصرية عن الطريقة الصحيحة لاستعمال قلم الأنسولين لمرض السكر.
وبحسب هيئة الدواء تضمنت الطريقة الصحيحة مجموعة من الخطوات شملت:
1 -يتم تنظيف الجلد مكان حقن الإنسولين.
2- يمكن استخدام ضمادة كحولية أو قطعة قطن مغموسة في الكحول.
3- تترك المنطقة تجف قبل الحقن.
4 - امسك ثنية من الجلد، ويتم الضغط برفق على الجلد والدهون بين الإبهام والإصبع الأول.
5- يتم إدخال الإبرة مباشرة في الجلد في وضع عمودي.
6 -يضغط على زر الحقن لحقن الإنسولين مع الاستمرار في الضغط على زر الحقن في مكانها لمدة ١٠ ثوانٍ.
7 -تسحب الإبرة للخارج و يستبدل غطاء الإبرة مع الضغط على موقع الحقن لمدة ٥ إلى ١٠ ثوانٍ ولا يدلك مكان الحقن.
8 -يتم إخراج الإبرة من القلم بتدوير الإبرة المغطاة عكس اتجاه عقارب الساعة.
9 -توضع الإبرة في حاوية لها غطاء محكم .
10 - يتم تركيب غطاء القلم وتخزين القلم حسب التوجيهات.
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