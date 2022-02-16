اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف 10 خطوات مهمة لاستعمال قلم الأنسولين لمرض السكر

الأربعاء، 16 فبراير 2022 02:58 م
هيئة الدواء تكشف 10 خطوات مهمة لاستعمال قلم الأنسولين لمرض السكر صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن الطريقة الصحيحة لاستعمال قلم الأنسولين لمرض السكر.

 

وبحسب هيئة الدواء تضمنت الطريقة الصحيحة مجموعة من الخطوات شملت:

1 -يتم تنظيف الجلد مكان حقن الإنسولين.

2- يمكن استخدام ضمادة كحولية أو قطعة قطن مغموسة في الكحول.

3- تترك المنطقة تجف قبل الحقن. ​

4 - امسك ثنية من الجلد، ويتم الضغط برفق على الجلد والدهون بين الإبهام والإصبع الأول.​

5- يتم إدخال الإبرة مباشرة في الجلد في وضع عمودي.

6 -يضغط على زر الحقن لحقن الإنسولين مع الاستمرار في الضغط على زر الحقن في مكانها لمدة ١٠ ثوانٍ.​

7 -تسحب الإبرة للخارج و يستبدل غطاء الإبرة مع الضغط على موقع الحقن لمدة ٥ إلى ١٠ ثوانٍ ولا يدلك مكان الحقن. ​

8 -يتم إخراج الإبرة من القلم بتدوير الإبرة المغطاة عكس اتجاه عقارب الساعة. ​

9 -توضع الإبرة في حاوية لها غطاء محكم .​

10 - يتم تركيب غطاء القلم وتخزين القلم حسب التوجيهات.​

 


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