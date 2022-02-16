اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 75.40%، بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم .
وأوضح محافظ قنا، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 56704 طالب وطالبة، حضر منهم 55796 وحقق النجاح 42068 طالبا بنسبة نجاح بلغت 75.40 % ، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1412 طالبا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1309 طالب، ومن حققوا النجاح 1256 طالبا بنسبة نجاح بلغت 95.95 %، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 26 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 26 طالبا بنسبة نجاح بلغت 100%.
وأعرب الداودى، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين، ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق فى مراحلهم التعليمية القادمة، مقدما شكره للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.
نتيجة الشهادة الإعدادية.. محافظ قنا يعتمد نتيجة الترم الأول بنسبة نجاح 75.40%الأربعاء، 16 فبراير 2022 10:43 ص
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اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 75.40%، بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم .
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