اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 11:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية.. محافظ قنا يعتمد نتيجة الترم الأول بنسبة نجاح 75.40%

الأربعاء، 16 فبراير 2022 10:43 ص
نتيجة الشهادة الإعدادية.. محافظ قنا يعتمد نتيجة الترم الأول بنسبة نجاح 75.40% جانب من توقيع النتيجة
قنا- صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 75.40%،  بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم .  

وأوضح محافظ قنا، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 56704 طالب وطالبة، حضر منهم 55796 وحقق النجاح 42068 طالبا بنسبة نجاح بلغت 75.40 % ، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1412 طالبا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1309 طالب، ومن حققوا النجاح 1256 طالبا بنسبة نجاح بلغت 95.95 %، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 26 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 26 طالبا بنسبة نجاح بلغت 100%.

وأعرب الداودى، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين، ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق فى مراحلهم التعليمية القادمة، مقدما شكره للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

 


نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه قنا

نتيجة الشهادة الإعدادية قنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه المنيا

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه 2022

لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2021

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم

نتيجه تالته اعدادي

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة