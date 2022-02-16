اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 02:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية.. محافظ الفيوم يعلن النتيجة بنسبة نجاح 71%

الأربعاء، 16 فبراير 2022 02:23 م
نتيجة الشهادة الإعدادية.. محافظ الفيوم يعلن النتيجة بنسبة نجاح 71% الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
الفيوم رباب الحالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، منذ قليل، نتيجة امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول، من العام الدراسي 2021 /2022 ، بنسبة نجاح 71.41%.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وسماح إبراهيم، مدير عام التربية والتعليم بالفيوم.

وأضاف محافظ الفيوم، أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية، بلغ 64450 طالب وطالبة، وأن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات من الصم وضعاف السمع، بلغ 39 طالب وطالبة بنسبة نجاح 95% ،ومن المكفوفين 9 طالبات بنسبة نجاح 89%.

وأوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية في نتيجة الامتحانات، بلغ 100 طالب وطالبة.

 


نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 البحيرة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 محافظة البحيرة

شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه البحيره

نتيجه تالته اعدادي

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه المنيا

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه 2022

لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2021

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة