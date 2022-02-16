أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، منذ قليل، نتيجة امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول، من العام الدراسي 2021 /2022 ، بنسبة نجاح 71.41%.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وسماح إبراهيم، مدير عام التربية والتعليم بالفيوم.
وأضاف محافظ الفيوم، أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية، بلغ 64450 طالب وطالبة، وأن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات من الصم وضعاف السمع، بلغ 39 طالب وطالبة بنسبة نجاح 95% ،ومن المكفوفين 9 طالبات بنسبة نجاح 89%.
وأوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية في نتيجة الامتحانات، بلغ 100 طالب وطالبة.
نتيجة الشهادة الإعدادية.. محافظ الفيوم يعلن النتيجة بنسبة نجاح 71%الأربعاء، 16 فبراير 2022 02:23 م
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، منذ قليل، نتيجة امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول، من العام الدراسي 2021 /2022 ، بنسبة نجاح 71.41%.
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