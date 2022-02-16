اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 07:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية .. محافظ البحر الأحمر يعتمد النتيجة بنسبة 63.6%

الأربعاء، 16 فبراير 2022 06:46 م
نتيجة الشهادة الإعدادية .. محافظ البحر الأحمر يعتمد النتيجة بنسبة 63.6% محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة
البحر الأحمر- عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 63.6%، بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 72.7%،، وكذلك اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة، وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%.

من جانبه قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عدد الطلاب الذين أدو امتحانات الترم الأول في الشهادة الاعدادية هذا العام 8733 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأضاف أن طلاب الأعداد المهني بلغ عددهم 483 طالب، و8 طلاب من مدرسة الصم 6 من ضعاف البصر وطالب واحد كفيف، مؤكدا علي أن أعمال التصحيح تمت بدقة عالية مع الالتزام بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه. مضيفا أن تم توفير تجهيزات لوجستية مناسبة للمعلمين، لأداء عملهم أثناء تقدير الدرجات، مع التأكيد عليهم بضرورة التحلي بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم.


نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 بالبحر الأحمر

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 محافظة البحر الاحمر

شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه البحر الاحمر

نتيجه تالته اعدادي

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه البحر الاحمر

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه المنيا

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه 2022

لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2021

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة