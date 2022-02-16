نتيجة الشهادة الإعدادية .. محافظ البحر الأحمر يعتمد النتيجة بنسبة 63.6%

البحر الأحمر- عماد عرفة

اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 63.6%، بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 72.7%،، وكذلك اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة، وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%.

من جانبه قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عدد الطلاب الذين أدو امتحانات الترم الأول في الشهادة الاعدادية هذا العام 8733 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأضاف أن طلاب الأعداد المهني بلغ عددهم 483 طالب، و8 طلاب من مدرسة الصم 6 من ضعاف البصر وطالب واحد كفيف، مؤكدا علي أن أعمال التصحيح تمت بدقة عالية مع الالتزام بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه. مضيفا أن تم توفير تجهيزات لوجستية مناسبة للمعلمين، لأداء عملهم أثناء تقدير الدرجات، مع التأكيد عليهم بضرورة التحلي بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم.