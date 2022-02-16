نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

البحر الأحمر- عماد عرفة

اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 63.6%، بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 72.7%، وكذلك اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة، وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%.

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وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، وأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة. من جانبه قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عدد الطلاب الذين أدو امتحانات الترم الأول فى الشهادة الإعدادية هذا العام 8733 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأضاف أن طلاب الأعداد المهني بلغ عددهم 483 طالبا، و8 طلاب من مدرسة الصم، و6 من ضعاف البصر، وطالب واحد كفيف، مؤكدا علي أن أعمال التصحيح تمت بدقة عالية مع الالتزام بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه. مضيفا أن تم توفير تجهيزات لوجستية مناسبة للمعلمين، لأداء عملهم أثناء تقدير الدرجات، مع التأكيد عليهم بضرورة التحلي بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن تصحيح أوراق الاجابة للطلبة تم تحت الإجراءات الإحترازية والوقائية مشددة حرصاً على سلامة القائمين والمشاركين في أعمال الكنترول، مضيفا بأن عملية التصحيح تمت بكل دقة وتأني من أجل العمل لصالح الطالب وإعطائه حقه كاملاً مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية.