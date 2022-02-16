اليوم السابع
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نتيجة الإعدادية.. محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الترم الأول بنسبة نجاح 76%

الأربعاء، 16 فبراير 2022 11:05 ص
نتيجة الإعدادية.. محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الترم الأول بنسبة نجاح 76% اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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اعتمد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2022 /2021 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية ) لمحافظة البحيرة، بنسبة نجاح 76% ، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 115826 طالب وطالبة حضر منهم 115269 طالب وطالبة ونجح منهم 87477 طالب وطالبة .

كما اعتمد اللواء المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99% ،حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 4566 طالباً وطالبة، حضر منهم 4501 ونجح منهم 4451 طالباً وطالبة .

وفي ذات الصدد، اعتمد الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة والبالغ عددهم 37 طالب وطالبة حضر منهم 36 طالب وطالبة ونجح منهم 36 بنسبة نجاح 100%.

كما تقدم اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ويوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم للطلاب بخالص التهنئة متمنين لهم دوام التفوق والنجاح، كما سيتم بعد قليل رفع النتيجة على البوابة الإلكترونية للمحافظة.


نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 البحيرة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 محافظة البحيرة

شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه البحيره

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لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2021

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم

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