نتيجة الإعدادية.. محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الترم الأول بنسبة نجاح 76%

البحيرة - ناصر جودة

اعتمد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2022 /2021 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية ) لمحافظة البحيرة، بنسبة نجاح 76% ، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 115826 طالب وطالبة حضر منهم 115269 طالب وطالبة ونجح منهم 87477 طالب وطالبة .



كما اعتمد اللواء المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99% ،حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 4566 طالباً وطالبة، حضر منهم 4501 ونجح منهم 4451 طالباً وطالبة .



وفي ذات الصدد، اعتمد الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة والبالغ عددهم 37 طالب وطالبة حضر منهم 36 طالب وطالبة ونجح منهم 36 بنسبة نجاح 100%.

كما تقدم اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ويوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم للطلاب بخالص التهنئة متمنين لهم دوام التفوق والنجاح، كما سيتم بعد قليل رفع النتيجة على البوابة الإلكترونية للمحافظة.