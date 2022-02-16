ميانمار.. تحطم طائرة عسكرية إثر "خلل فنى"

كتب محمد جمال

تحطمت طائرة تابعة لجيش ميانمار، الأربعاء، إثر "خلل فني" على ما قال الجهاز الإعلامي للمجلس العسكرى الحاكم فى بيان، وانطلقت عمليات بحث للعثور على الطيار، الذى كان يقوم بمهمة تدريب بحسب السلطات، وأقلعت الطائرة من قاعدة تادا-أو، قرب ماندالاى فى وسط البلاد، وتحطمت فى منطقة ساجاينج فى الشمال، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وفي يونيو الماضي، أودى تحطم طائرة عسكرية بحياة 12 شخصاً في ميانمار، فيما تحطمت طائرة في بحر اندامان ولقي ركابها الـ122 حتفهم، في أكبر حادث طيران في تاريخ البلاد، في 2017.