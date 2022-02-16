موزمبيق تستقبل 840 ألف لقاح "جونسون" تبرعا من الولايات المتحدة

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استقبلت وزارة الصحة الموزمبيقية، الثلاثاء، 840 ألف جرعة إضافية من لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، تبرعا من الولايات المتحدة؛ في إطار التزامها بدعم الوصول العادل للقاحات في جميع أنحاء العالم.

وذكرت صحيفة "أفريكا نيوز روم" أن هذه اللقاحات أحادية الجرعة سوف تسمح لوزارة الصحة بحماية المزيد من الموزمبيقيين من فيروس كورونا وتحقيق أهداف حملة التطعيم الوطنية بسرعة.

وبهذا التسليم، بلغت تبرعات الولايات المتحدة الآن أكثر من 4.3 مليون جرعة من لقاح "جونسون" إلى موزمبيق، وتأتي في إطار جهود المساعدة المنسقة للحكومة الأمريكية لدعم استجابة موزمبيق ضد الفيروس ومتغيراته.

وبالتعاون الوثيق مع حكومة جمهورية موزمبيق، تقدم حكومة الولايات المتحدة أكثر من 500 مليون دولار كمساعدة سنوية لتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز الرخاء الاقتصادي، ودعم التنمية الشاملة للأمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وموزمبيق في قطاع الصحة أدت إلى استجابة فعالة للوباء.