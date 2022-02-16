مصر تؤكد دعمها لجهود إرساء الاستقرار فى الصومال

كتب: أحمد جمعة

شارك السفير د. محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدي إثيوبيا ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الأفريقي، في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي عقدت أمس لمناقشة ترتيبات ما بعد بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال (أميصوم)، والتى تأتى فى إطار متابعة التقدم المحرز على صعيد المشاورات بين الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية في هذا الصدد.

وقد رحب السفير المصرى فى مداخلته – بحسب بيان الخارجية اليوم - بالتقدم المحرز في المشاورات ومقترح تشكيل بعثة انتقالية للاتحاد الأفريقي في الصومال، منوها بالخلوة التي استضافها مركز القاهرة الدولى لحل الصراعات وحفظ وبناء السلام في القاهرة في يناير الماضي، وإسهامها في تقريب وجهات النظر وبلورة المقترح.

كما أكد جاد على أهمية تبني البعثة المقترحة مقترحا شاملا في التعامل مع التحديات في الصومال، بما في ذلك توسعة مكونيها الشرطي والمدني، وقيامها بدعم قدرات المؤسسات الأمنية الصومالية، وكذا انخراطها في جهود إعادة الإعمار بما يضمن استدامة الاستقرار، مؤكدا على أهمية وجود خطة زمنية ومؤشرات محددة لنقل المسئولية الأمنية بشكل كامل لمؤسسات الدولة الصومالية تنفيذا لخطة الانتقال الصومالية.

وقد تم الاستقرار في نهاية الجلسة علي أولوية اضطلاع البعثة الانتقالية الجديدة بمسئولية دعم القدرات الصومالية، مع التأكيد على الحفاظ علي وحدة وسيادة الصومال، وعلي أن يتابع المجلس التطورات ذات الصلة بمقترح البعثة الجديدة ونتائج المشاورات مع مجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص.