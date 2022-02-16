مدير الصحة العالمية: تطوير لقاحات ضد كورونا غير مسار هذا الوباء

كتبت أمل علام

كشف الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد له اليوم، خلال مؤتمر لقاح الإنصاف لأفريقيا، أنه لا يمكن أن يكون هناك شك فى أن تطوير لقاحات ضد كورونا قد غير مسار هذا الوباء.

وقال، يعد تطوير العديد من اللقاحات والموافقة عليها في وقت قياسي انتصارًا للعلم الذى يضع معيارًا جديدًا لما هو ممكن، مضيفا أن المأساة، هى أن مليارات البشر لم يستفيدوا بعد من قوة اللقاحات المنقذة للحياة، لدينا الأدوات للسيطرة على جائحة كورونا هذا العام، لكن تفشى الظلم يقوضنا.

وأضاف فى العديد من البلدان ذات التغطية العالية للقاحات، ظهرت رواية خطيرة مفادها أن الوباء قد انتهى، وفي الواقع لا يزال أكثر من نصف سكان العالم يعانون من انخفاض تغطية اللقاح وقدرة الاختبار المنخفضة، حاليًا، هناك 116 دولة خارج المسار الصحيح لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تطعيم 70% من سكان كل بلد بحلول منتصف هذا العام، فى أفريقيا، لا يزال 83% من الناس لم يتلقوا جرعة واحدة، مضيفا أن هذا ليس فشلًا أخلاقيًا فحسب، بل إنه فشل وبائي أيضًا، ما يخلق الظروف المثالية لظهور متغيرات جديدة.

وقال إن الإنتاج المحلي أمر بالغ الأهمية لسد هذه الفجوة، ليس فقط الآن، ولكن في المستقبل، حيث تلتزم منظمة الصحة العالمية بالعمل مع جميع الشركاء لضمان حصول كل بلد على اللقاحات والأدوات الأخرى لحماية صحة سكانها.

وأضاف لا يمكننا تحقيق هذا الهدف إلا من خلال تعاون حقيقي في تطوير اللقاحات المحلية وإنتاجها وتوزيعها وامتصاصها، باستخدام مجموعة متنوعة من المنصات، لذلك نرحب بمبادرة بيونتيك BioNTech لزيادة إنتاج اللقاحات في أفريقيا، لأنها ستساعد على تلبية الاحتياجات قصيرة الأجل، فضلاً عن المشاريع طويلة الأجل مثل لقاح الملاريا المخطط لشركة بيونتيك BioNTech.

تضمن هذا الجهد الجديد التعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومركز نقل تكنولوجيا mRNA الجديدة التى أطلقناها مع العديد من الحكومات والشركات والهيئات العلمية في جنوب إفريقيا، والتي أتيحت لي الفرصة لزيارتها الأسبوع الماضي.

وسيساعد المركز، المدعوم بالإعفاءات المؤقتة للملكية الفكرية، في بناء القدرات في أفريقيا للسيطرة على كورونا والأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها.

وأضاف "أتقدم بخالص الشكر لألمانيا والمفوضية الأوروبية على دعمهما السياسي والمالي الحاسم لمنظمة الصحة العالمية، وشركة افريجين Afrigen، وحكومة جنوب أفريقيا لدعم إنتاج اللقاح المحلي ومركز mRNA".

وقال، منظمة الصحة العالمية ملتزمة بالعمل معكم ومع جميع الشركاء، ومع إخواننا وأخواتنا من إفريقيا لبناء قدرات القارة والاعتماد على الذات، مضيفا، ستواصل منظمة الصحة العالمية دعم كل جهد لتوسيع نطاق الوصول إلى اللقاحات والأدوية المأمونة والفعالة على الصعيد العالمي، للسيطرة على الوباء ودفع عجلة الانتعاش الشامل والمستدام.