مديرية الشباب بكفر الشيخ تجتمع للتحضير لانطلاق فعاليات دورى مراكز الشباب ..صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، اجتماعا تحضيريا لانطلاق مباريات الدور التمهيدى من دورى مراكز الشباب، برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وبحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومسؤولي خدمات الشباب بالإدارات الفرعية، وذلك لشرح شروط الاشتراك بالتصفيات على مستوى الإدارات الفرعية الذى ينتهى فى 25 فبراير الجارى.



وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنه شدد على ضرورة التزام مراكز الشباب الراغبة في المشاركة بالدوري بالشروط المعلنة التى تم طباعتها وتوزيعها على الحضور المشارك، وكذا تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق الاكواد المنظمة للأمر والخاصة بمراكز الشباب.



وأضاف محروس، أن المحافظة يشارك بها 24 فريق، تقسم الى أربع مجموعات حسب التوزيع الجغرافي تقام بينهم المباريات ذهاب وعودة ويتم ترتيب الفرق تنازليا من الاول إلى السادس بكل مجموعه، يستثنى من منافسات الدور التمهيدي الفرق الأربعة الفائزة من دورى النسخة الثامنة العام الماضي، وشملت بطل الدورى العام الماضي فريق كفر الشيخ والمركز الثاني فريق كفر مجر و المركز الثالث فريق نشرت والرابع فريق شباس الملح، جاء بإشراف تنفيذى عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب و متابعة الادارة العامة للشباب، متابعة صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ فريق عمل الإدارة ، بمشاركة الفرق الممثلة لمراكز الشباب.