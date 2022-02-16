مديرية التربية والتعليم بالغربية تنفذ مبادرة "يلا صيانة" بمدارس إدارة بسيون

الغربية - عادل ضرة

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه السيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية، ومحمد حسين، وكيل إدارة بسيون التعليمية، فعاليات مبادرة "يلا صيانة" بعدد من مدارس إدارة بسيون التعليمية، بمشاركة طلاب المدارس ومعلمي المجال الصناعي، وذلك من خلال معسكرات الخدمة العامة التي ينظمها التوجيه العام للتربية الاجتماعية، خلال إجازة نصف العام الدراسي.

وقام مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية بزيارة مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بنين، ومدرسة صلاح الدين حتاتة الإعدادية بنين، التابعتين لإدارة بسيون التعليمية.

وتعد مبادرة "يلا صيانة" والتي أطلقها تعليم الغربية في الثالث من يناير الماضي، حيث تم تدشين المبادرة لأول مرة في مدرسة على مبارك الابتدائية بغرب طنطا خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021 / 2022، من المبادرات التي تستهدف صيانة وإصلاح ودهان جميع الأثاث المدرسي من مقاعد ودسكات والتي تحتاج إلى صيانة، وتؤدى إلى خلق روح التعاون والانتماء لدي الطلاب بمشاركتهم في هذه الفعاليات.

وفي نفس السياق، قدم وكيل الوزارة الشكر لجمعية رعاية الطلاب بالغربية لمساهمتها المادية لتوفير الخامات اللازمة لتنفيذ أعمال المبادرة بالإدارات التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة إنه تم التوجيه لجميع مديري الإدارات التعليمية بضرورة استكمال أعمال تنفيذ المبادرة بالمدارس التي تحتاج إلى أعمال الصيانة والإصلاح والدهانات بالمقاعد والدسكات بنهاية إجازة منتصف العام، وبمشاركة طلاب المدارس في هذه الفعاليات من خلال المعسكرات الطلابية التي تنظمها التربية الاجتماعية بجميع الإدارات التعليمية.