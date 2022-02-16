محافظ دمياط تُكرم حفظة القرآن الكريم وتفتتح معرض رياض الأطفال

دمياط معتز الشربينى

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، منطقة دمياط الأزهرية، لحضور حفل تكريم 100 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم حيث كان فى استقبالها النائب الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب و النائب احمد البلشى عضو مجلس الشيوخ وفضيلة الدكتور السيد الجنيدى رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية و الدكتور إسماعيل عبد الرحمن استاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف ..



و استهلت "المحافظ" الزيارة بإفتتاح معرض رياض الأطفال للوسائل التعليمية، حيث تفقدت أروقته، واشادت بما يضمه من وسائل تعزز الإرتقاء بالمنظومة التعليمية، كما شاهدت عرضًا قدمه أبناء الروضة..



هذا وخلال تكريمها لحفظة كتاب الله ، تقدمت "المحافظ" بالتهنئة لهم على ما أنعم الله به عليهم، معربة عن أصدق امنياتها لابنائها وبناتها بدوام التوفيق والسداد، كما دعتهم إلى ضرورة التحلى بالآداب والتعاليم التى يدعو إليها القرأن.



وفى هذا السياق،، وجهت "محافظ دمياط" التحية إلى إدارة الأزهر الشريف وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد كبير مع أبنائهم، ليصبحو خير مثال لأبناء مصر، كما توجهت بتحية اعزاز وتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، معربة عن تقديرها للدور الذى يقوم به الأزهر باعتباره منارة العلم والعلماء ومنبر الفكر الوطنى المستنير.



ومن جانبه،، أكد الدكتور أسامة العبد ان تكريم محافظ دمياط لحفظة القرآن الكريم يُعد اكبر مثال لوحدة وتكاتف المصريين، مؤكدًا حرصها الدؤوب على تقديم الدعم الكامل لأبناء المحافظة، و دفع عجلة التنمية على أرض دمياط، كما قدم التحية لأهل القرآن و قيادات الأزهر الشريف ..



فيما و تسلمت المحافظ درعًا تذكاريًا من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، الذى أعرب عن تقديره لدعمها هذا الحفل و حرصها على تكريم حفظة القرآن الكريم.



كما قامت المحافظ والدكتور الجنيدى بتكريم رموز وقيادات قطاع المعاهد الأزهرية



