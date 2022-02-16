محافظ بنى سويف يشهد ختام الدورة المجمعة الثانية لدورى كرة الهدف للمكفوفين ..فيديو

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الحفل الختامي للدورة المجمعة الثانية للدوري العام لكرة الهدف للمكفوفين، للموسم الرياضي 2021/2022، والتي أقيمت في الفترة من 14إلى 16 فبراير الجارى بنادي متحدي الإعاقة شرق النيل، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، والدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وسيد سعد مدير شؤون الإعاقة بديوان عام المحافظة المنسق العام للبطولة، والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، ومصطفى إبراهيم مديرعام الشباب والرياضة ، ومسؤولى الشركة الراعية للبطولة.

وتابع المحافظ جانباً من المباراة النهائية بين فريق بني سويف وفريق السكة الحديد ممثل محافظة الشرقية، معرباً عن سعادته بالمشاركة في الحفل الختامي للبطولة التي استضافتها المحافظة "لأول مرة"، وشارك فيها 13 فريقا من 11 محافظة، مشيدا بجهود القائمين على التنظيم وتوفير كافة التسهيلات لإنجاح البطولة، خاصة وأنها استهدفت تقديم الدعم والرعاية لذوي الهمم، وكانت فرصة ذهبية لإظهار قدراتهم ومواهبهم الرياضية ، وخطوة جادة لإبراز طاقاتهم فى المجال الرياضي.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد عن تقديره للمحافظ لدعمه واستجابته للمقترح الذي تقدم به الاتحاد خلال زيارته للمحافظة في نوفمبر الماضى، لإقامة البطولة، على أرض بني سويف، مشيرا إلى أن ما شجع الاتحاد على اختيار المحافظة لاستضافة هذا الحدث الرياضي، ما وجده من تعاون ودعم غير مسبوق من محافظ الإقليم، والاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة في مجال تقديم الدعم والرعاية لذوي الهمم،لاسيما أن بني سويف سبق وأن فازت بلقب بطل كأس مصرلكرة الهدف أكثر من مرة، ولديها من الإنشاءات والملاعب والكوادر التي تؤهلها لتنظيم واستضافة مختلف البطولات والمسابقات الرياضية على المستوى المحلي.