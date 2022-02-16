محافظ بنى سويف يتابع مشروع تبطين الترع خلال زيارته إهناسيا الخضراء

بنى سويف - هانى فتحى

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تم الانتهاء من تبطين 422 كم بتكلفة 940 مليون جنيه، فيما يجرى العمل في تنفيذ 41 عملية، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 806 كم تقريباً بتكلفة 2 مليار و165مليون جنيه تقريباً،لتخدم 303ألف و 128 فداناً من خلال 195 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 674.6 كم تخدم زمام 219ألف و993 فداناً باعتمادات تزيد عن مليار و696 مليون جنيه، فيما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 131 كم تقريباً تخدم زمام 83 ألفا و135 فداناً.



جاء ذلك خلال زيارته "اليوم" لإهناسيا الخضراء، لتفقد فعاليات "يوم القرية" الذي تنفذه وحدة السكان بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة أعضاء الوحدة ، ضمن خطة المحافظة للاسهام ودعم خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية،وقد رافقه خلال الزيارة النائب محمد سيد كامل عضو مجلس النواب ، محمد جبر معاون المحافظ، المهندس خالد محمود توفيق مدير عام الإدارة العامة لري بني سويف،المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف وعدد من التنفييذيين المعنيين.



وتفقد المحافظ الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع تأهيل الترع والفروع بهندسة ري بني سويف،ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتية، حيث تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز والعمليات الجاري طرحها والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.



وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لأعمال المشروع، وتكثيف عمل لجان المرور على الترع والمصارف والتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع، خاصة وأنه يستهدف تحقيق العديد من المزايا والعوائد الإيجابية من توفير كميات مياه من الفاقد،وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجارى المائية.