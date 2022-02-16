محافظ المنيا يتابع مشروعات "حياة كريمة" بقرية المعصرة بمركز ملوى.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

أجرى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، جولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية المعصرة بمركز ملوي، حيث اصطحب المحافظ، مجموعة من طلاب المدارس من الإدارة التعليمية بملوى وابوقرقاص، للتعرف على المشروعات القومية والتنموية الضخمة الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، والعمل على بث روح الانتماء والولاء لدى الطلاب، وذلك ضمن رؤية الدولة لإقامة "الجمهورية الجديدة".

رافق المحافظ، المهندس كريم شاهين المستشار الهندسى بمتابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، اللواء أحمد السايس رئيس المركز، المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندس رجب السعيد رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووكلاء الوزارات للصحة والتضامن والشباب والرياضة وهيئة الإسعاف والابنية التعليمية ونجلاء حمدى المشرف على وحدة حقوق الانسان ومدير خدمة المواطنين وداليا محمد رئيس وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وممثلى جهاز التعمير ومؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسى والجهات المعنية.

قال المحافظ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حريص على تقديم كافة الخدمات التى من شأنها توفير حياة كريمة لكافة فئات المواطنين، من خلال تلك المشروعات التى تشهدها أرض محافظة المنيا، كما حث المحافظ، الطلاب على المشاركة المجتمعية لتحقيق مسار التنمية، الذى يهدف إلى بناء الأجيال القادمة وضمان حياة كريمة لأبناء المحافظة.

تفقد المحافظ، ومرافقوه عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بقرية المعصرة، حيث شملت الجولة وحدة الإسعاف والمدرسة الابتدائية بعزبة جاد الله، مركز الشباب، مدرسة ملوى الاعدادية المشتركة، المجمع الزراعى والخدمى ، الوحدة الصحية، والمكتبة، مركز تنمية الاسرة، مشروع توسعة مدرسة وحدة المعصرة الابتدائية، مدرسة الشهيد الابتدائية).

كما شهد المحافظ دخول خدمة الغاز الطبيعى والانترنت لأحد المنازل بقرية المعصرة، والتقى بعدد من المواطنين بالقرية واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التى يجرى تنفيذها فى القرية ، مؤكدا أنه تجرى متابعة مؤشرات تنفيذ كافة مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بشكل يومي، إلى جانب الاجتماع الأسبوعى لمتابعة نسب التنفيذ، وتذليل العقبات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من تلك الأعمال، تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وخلال جولته، شهد محافظ المنيا مجموعة من العروض والفقرات الفنية والغنائية من قبل الطلاب المشاركين، والتى نفذتها وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، كما تابع المحافظ أعمال حملة التوعية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وتطعيم المواطنين وذلك بمركز شباب المعصرة، حيث ناشد محافظ المنيا المواطنين بالإسراع فى الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع.

و تهدف إلى المشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة، والعمل على توظيف واستغلال جميع إمكانياتها البشرية فى بناء الوطن، وتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

شدد المحافظ، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها، والعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم، بهدف دفع عجلة التنمية الشاملة التى من هدفها تقديم كافة الخدمات للمواطنين، مؤكداً أن كافة الأجهزة التنفيذية مسخرة لتقديم جميع الإمكانيات المتاحة وتنفيذ كافة المشروعات التنموية.