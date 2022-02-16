محافظ المنوفية يستقبل ممثل الصحة العالمية لمتابعة فعاليات حملة التطعيم ضد كورونا

المنوفية - محمد فتحى

إستقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتورة نعيمة القصير ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي والوفد المرافق لهم بمكتبه بالديوان العام ، تأتى تلك الزيارة علي هامش المتابعة الميدانية لحملة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا تحت شعار( لا انتظار ... لا زحام ) والتي إنطلقت بالمنوفية في 8 فبراير الماضي وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 24 من نفس الشهر ،بحضور محمد موسي نائب المحافظ والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة ، ووكيلي مديرية الشئون الصحية بالمنوفية .

ورحب محافظ المنوفية بالحضور علي أرض المنوفية ، مؤكداً علي متابعته المستمرة لأعمال الحملة منذ بدايتها للتأكد من انتظام سير العمل بكافة مراكز ومدن المحافظة ، لافتاً أننا علي وشك الانتهاء من تطعيم كافة مواطني المحافظة ضد فيروس كورونا ، مؤكداً أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم الطبي من خلال التواصل المباشر مع وزارة الصحة لتذليل كافة العقبات وإقامة المشروعات الطبية المتخصصة من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، موجهاً وكيل وزارة الصحة بتكثيف الجهود لتنظيم المزيد من حملات تطعيم الطلاب بالمدارس الإعدادية والثانوية كإحدى الفئات المستهدفة بالحملة تزامناً مع بدء الدراسة الأسبوع القادم واستيعاب أكبر عدد من الطلبة.



وأعربت الدكتورة نعيمة القصير عن سعادتها بتواجدها وعقد أول لقاء رسمي لها علي مستوي الجمهورية علي أرض المنوفية ، مثمنةُ رؤية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لدعم الصحة المصرية كركيزة أساسية للتنمية علي أرض الوطن ودعمه الدائم في تطوير المنظومة الصحية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية وتوفير الطعوم المختلفة بكافة أرجاء الجمهورية التي تستهدف بناء الإنسان والحفاظ علي الصحة والسلامة العامة ، متطلعة الي دعم ورعاية محافظ المنوفية لتنفيذ برامج منظمة الصحة العالمية بالمنوفية ، مؤكدة علي تقديم كافة أوجه الدعم للمساهمة في الارتقاء بالخدمات الطبية المختلفة بكافة نجوع وقري المحافظة وخاصة قرى حياة كريمة.

كما عقد محافظ المنوفية وممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر ومساعد وزير الصحة للطب الوقائي إجتماعاً موسعاً بشأن الوقوف علي أخر مستجدات الحملة المكبرة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا وعرض موجز لإنجازات القطاع الصحي بالمحافظة خلال عام 2021 ،حيث استعرض وكيل وزارة الصحة بالمحافظة جهود مديرية الصحة في تطوير المنظومة الصحية بالمنوفية بقطاعات المختلفة ( الطب العلاجي والوقائي والمبادرات الرئاسية والرقابة علي المنشآت الخاصة) ، موضحاً بأنه تم الانتهاء من رفع كفاءة البنية التحتية لمستشفيات الحميات بنطاق المحافظة وزيادة عدد أجهزة الأشعة المقطعية من 6 الي 12 جهاز ، وزيادة مراكز العلاج الطبيعي من 57 مركز الي 70 مركز ، وزيادة ماكينات الغسيل الكلوي من 385 إلى 600 ماكينة ، مضيفاً أنه تم توقيع الكشف علي ما يزيد عن 1,5 مليون مواطن بالعيادات الخارجية.

وإجراء ما يقرب من 97 ألف عملية جراحية ، فضلاً عن إجراء 2500 حالة قسطرة قلب لتحتل المنوفية المركز الأول علي مستوي الجمهورية في إجراء عمليات القلب خلال عام 2021 ،وبرعاية محافظ المنوفية أكد وكيل وزارة الصحة أنه الانتهاء من كافة قوائم الإنتظار لجميع العمليات الجراحية وتم إجراء 6000 عملية جراحية تنوعت بين ( رمد ، عظام ، جراحة ، أورام ، مخ وأعصاب ) ، مشيراً أنه يتم عرض تقرير مفصل يومياً علي محافظ المنوفية بموقف كورونا من حيث عدد الأسرة ومنظومة الاكسجين للتعامل الفوري مع الطوارئ ، كما تم استعراض جهود المحافظة في دعمها للمنظومة الصحية منذ بدء جائحة كورونا وذلك من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة مخزون الاكسجين عبر منصة إلكترونية لترشيد الاستهلاك ، مشيراً أنه تم زيادة عدد تانكات الأكسجين من 7 الى 20 تانك والاسطوانات من 2000 الى 3500 إسطوانة أكسجين ،وخلال الإجتماع تم استعراض عدد المنشآت الطبية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري المحافظة والبالغ عددها 62 منشأة تنوعت بين ( 42 ) منشأة تطوير شامل ، (18) منشأة رفع كفاءة ، وإنشاء (2) مستشفي مركزي جدد بمركزي أشمون والشهداء علي مساحة 20 ألف متر ، وبفضل وسعي محافظ المنوفية تم تدشين الأسبوع الماضي أكبر حملة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا تحت شعار ( لا انتظار ... لا زحام ) ، حيث تم تطعيم أكثر من 500 ألف مواطن خلال الـ 9 أيام الماضية ليصبح إجمالي ما تم تطعيمه ضد فيروس كورونا (1,5) مليون مواطن بنطاق المحافظة .

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بحصر كافة احتياجات المديرية وإعداد تقرير مفصل بتلك الاحتياجات للتواصل مع ممثل منظمة الصحة العالمية لتلبية تلك الاحتياجات ، وإعداد دراسة لتطوير المنشآت الصحية لتصبح صديقة للبيئة فضلاً عن التخلص الآمن للمخلفات الطبية ، هذا وقد أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لممثل منظمة الصحة العالمية تقديراً لجهودها.