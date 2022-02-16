محافظ القليوبية: إزالة 70 حالة تعد على الأرض الزراعية بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، يرافقه كل من اللواء مروان حبيب نائب مدير أمن القليوبية، واللواء عمرو أبو رية مساعد مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة ضمن أعمال الموجة 19 (المرحلة الثانية) لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بقرية ميت حلفا بمركز ومدينة قليوب، حيث تمكنت الحملة من إزالة 70 حالة على مساحة 19496 م2 تعدي مكونة من مسلحات خرسانية وأسوار ومنازل سويسي، تم رصدهم من قبل المتغيرات المكانيه وتمت الإزالة بشكل كلي باستخدام معدات المحافظة والوحدة المحلية، وبحضور نائب رئيس مدينة قليوب، ومسئول المتغيرات المكانية بالمحافظة، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة للتعديات على الأراضي الزراعية.

وتجدر الإشارة، إلى أن محافظ القليوبية أصدر تعليمات إلى رئيس مدينة قليوب بتنفيذ حملات إزالة على مستوى قرى مركز ومدينة قليوب، وعلى الفور قام رؤساء القري بشن حملات إزالة والتي أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدي بقرية بلقس بطريق الجعافرة على مساحة 6000م2، وبقرية طنان تم إزالة 10 حالات بمساحة 3500م2، وقامت قرية سنديون بإزالة 11 حالة على أراضي زراعية خارج الحيز العمراني بمساحة 1700م2، وقرية ميت حلفا 35 حالة بمساحة 8296م2، وبذلك يصبح إجمالي ما تم إزالته اليوم 70 حالة بمساحة 19496م2.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تمكنت من رصد الحالات من قبل إدارة المتغيرات المكانية وتم عمل الدراسات الأمنية اللازمة وتمت الإزالة بشكل فوري وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة لإزالة ما تبقى من مخالفات ولن يتم ترك أي مخالفة دون إزالتها أو التعامل معها، مؤكدا أن الحالات التي يتم إزالتها تم رصد بنائها خلال الفترة القليلة الماضية بعد غلق باب التصالح على المخالفات، وكلها أنشئت بالمخالفة على الأرض الزراعية.

ووجه المحافظ بالمرور بصفة دورية ومستمرة لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة، محذرا كل من يبني على الأرض الزراعية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حياله على الفور، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء في المهد.