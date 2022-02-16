محافظ الشرقية يتابع معدلات تنفيذ أعمال رصف شارع التحرير بتكلفة 5 ملايين جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر، نسب تنفيذ أعمال رصف الطرق الرئيسية والداخلية بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز، وفقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معاييرالجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات والأمان والسلامة للطرق.



وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التى تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.



من جانبه، أوضح الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر، أنه جارى تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع التحرير "المستشفي" بطول 1850 متر من الجهتين، وذلك ضمن الخطى الاستثمارية للعام المالي الحالي وبتكلفة ( 5) مليون جنيه، مشيراً إلى أنه جارى وضع طبقات من الأسفلت لرصف الشارع مع مراعاه الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات والأمان والسلامة للطرق، فضلاً عن تجميل وتطوير الشوارع الجانبية التي يصعب رصفها ببلاط الإنترلوك ، وذلك ضمن مشروعات التطوير والتجميل الجارى تنفيذهــا بالمنطقة لإظهار الشكل الجمالي للمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.





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جانب من الأعمال الجارية



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