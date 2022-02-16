محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير مستشفى إدكو المركزى.. صور

البحيرة - ناصر جودة

قام اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بتفقد اعمال تطوير ورفع كفاءة مبني الطوارئ والعناية المركزة وقسم الحضانات ومجمع الصيدليات بمستشفي ادكو المركزي بتكلفة 18 مليون جنيه ( 12 مليون جنيه مباني بالإضافة إلي 6 ملايين تجهیزات) والذى بدأ العمل به فى أغسطس الماضي ، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية والمباني والتجهيزات التي تقدم الخدمات للمواطنين على أرض البحيرة .



وتفقد المحافظ أقسام المستشفى والمكونة من :-

• قسم الطوارئ والذى يضم دور أرضي وبه غرفة كشف الطبيب - غرفة الفرز - المخزن - غرفة الحقن الأمن غرفة ملاحظه رجال - غرفة ملاحظه سيدات - غرفة تحضير المحاليل - غرفة العزل - غرفة الجبس - غرفة CPR - غرفة رسم القلب- الترياچ )

و الدور الأول علوي - (قسم العمليات) وبه عدد 3 غرفة عمليات كبري وصغري - غرفة افاقة- غرفة تحضير مريض - عدد 2 مخزن مستلزمات - غرفة تغير ملابس مريض - غرفة تغير ملابس أطباء- عدد 2 غرفة إقامة سيدات ورجال - غرفة سونار- صيدلية - معمل - غرفة غسيل غير نظيف - غرفة غسيل نظيف)

• قسم العناية المركزة والتى تم تطويرها ورفع كفائتها بإضافة عدد 10 أسرة عناية جديدة ليصبح إجمالي عدد الأسرة 20 سرير وتم التجهيز والتشغيل التجريبي

• قسم الحضانات

تم تطوير ورفع كفاءة قسم الحضانات لتستوعب عدد 39 حضانة بدلا من 12 حضانة وتم التجهيز والتشغيل .

ويتكون من غرفة استقبال مواليد - غرفة كشف طبيب - غرفة مكتب تمريض - مخزن العهدة - قاعة حضانات كبيرة - غرفة رضاعة - غرفة تحضير محاليل غرفة تطهير محاض - قاعة حضانات صغيرة .

وتحتوى الحضانات على 39 مخرج- جهاز قياس الصفراء- جهاز سباب- عدد 2 جهاز تدفئة- شفاط- عدد 16 سرنجه محايل-عدد 16 جهاز مونيتور - عدد 3 أجهزة تنفس صناعی- جهاز بلس اكسميتر - عدد 4 تكييف)

• مجمع الصيدليات

ويتكون من 4 صيدليات ( نفقة الدولة - عناية - مجاني - مستلزمات )

• قسم الاستقبال والطوارئ

ويتكون من ( 14 جهاز مونيتور - عدد 4 جهاز رسم قلب - 4 شفاط كهربائي - 5 جهاز صدمات - عدد 30 سرير - 1 جهاز سونار - 5 جهاز كراش كار- عدد 5 جهاز تكييف)

• قسم العمليات

ويتكون من جهاز 2 ترابيزة عمليات -عدد 6 تكييف - عدد 2 جهاز تخدير - عدد 4 مونيتور- عددا كشاف عمليات - جهاز سونار قديم بغرفة الأشعة Carm - عدد 1 سيرفو

• المعمل

جهاز CBC - جهاز كيمياء الدم - حمام مائي- سننترفيوج- ثلاجه - معمل ميكروسكوب- ABC جهاز غازات الدم - تجهيزات توسعه العناية المركزة

• توسعه العناية المركزة

عدد 3 جهاز تنفس صناعي - عدد 2 شفاط كهربائي- عدد 10 سرنجة محاليل- عدد 4 تكييف جهاز سونار - عدد 10 مونيتور" - عدد كراش كار بصدمات كهربائية - عدد 10سرير عناية مركزة و5حركة كهرباء .



حضر الجولة حازم الأشموني السكرتير العام وم هشام عابدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو و د محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة و د حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة و د أحمد الجميل مدير عام المستشفيات و د عبدالحميد الطيباني مدير مستشفى إدكو المركزى.





اجهزة المستشفى



الصيدلية



المستشفى



غرف المرضى



غرف المستشفى



مستشفى ادكو المركزي بالبحيرة



مستشفى ادكو المركزي



مستشفى ادكو بالبحيرة



مستشفى ادكو



ممرضات المستشفى



