محافظ الإسكندرية يشدد على شن حملات دورية ومفاجئة للتصدى للتعديات على أملاك الدولة

الاسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، علي رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوه وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.

يأتى هذا فى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات ، بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعديات عليها وعلي والأراضى الزراعية والتصدي للبناء المخالف، وحفظ حق الشعب، وفى ضوء إعلان انطلاق الموجة الــ 19 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.





إزالة التعديات



الإزالات



جانب من الإزالات



جانب من الحدث



