محافظ أسيوط يبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد إقامة مشروعات تنموية

أسيوط- هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة اليوم الأربعاء، اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، لمناقشة سبل التعاون لإقامة مشروعات تنموية واستثمارية على أرض المحافظة وبحث سبل تعظيم موارد المحافظة ومشروعاتها في مختلف القطاعات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بتنمية الصعيد وتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ،جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة واللواء حسام الدين إبراهيم رئيس الادارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بالهيئة، والمهندس محمد عوض السباعي مدير عام متابعة المشروعات بالهيئة والمهندسة رحاب فايز مدير عام المكتب الفني بالهيئة ومدحت محمد حسن مدير ادارة الاستثمار بالمحافظة.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – أهم المشروعات والفرص الاستثمارية بالمحافظة ومقومات المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة وأهم ما تتميز به المحافظة من مقومات بشرية وطبيعية فضلًا عن ما تتميز به المحافظة، من إنتاج بعض المحاصيل الزراعية مثل الرمان والتي تحتاج إلى تعظيم الاستفادة منها وحاجة المحافظة الملحة إلى إنشاء مصانع إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتطوير واستغلال مزرعة الوادي الأسيوطي التابعة للمحافظة وإتاحة فرص العمل للشباب بها في مجالات الزراعة والإنتاج الزراعي، مؤكدًا أهمية التنسيق الذي تم مع رئيس هيئة تنمية الصعيد لدراسة إقامة مشروعات تنموية في المجالات الزراعية والصناعية وتطوير الخدمات والمرافق وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى إنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتفعيلا لمبادرة "حياة كريمة"، تم التنسيق مع الهيئة لاتخاذ خطوات جادة لإنشاء مجمع للصناعات الغذائية بمنطقة الكوم الأحمر الصناعية بمركز البدارى بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية "هيئة تنمية الصعيد وهيئة التنمية الصناعية"، واستكمال خطوات تطوير المنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بالبدارى وترفيقها ووضعها على رأس الاولويات تمهيدًا لإقامة مجمع صناعات بها.

وأكد رئيس هيئة تنمية الصعيد على استعداد الهيئة البدء في دراسة إقامة ودعم مشروعات تنموية بالمحافظة وعلى رأسها مشروع مجمع الصناعات الغذائية المتكاملة بمنطقة الكوم الأحمر الصناعية بمركز البدارى، لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية وذلك ضمن برامج الهيئة لتنمية محافظات الصعيد ،وتوفير فرص العمل للشباب واستغلال خبراتهم وإتاحة الفرصة أمامهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر أو العمل في مشروعات كبيرة مشيدًا بجهود التنمية في المحافظة والخطوات الجادة التي يجرى تنفيذها لتنمية القرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصري.



اللقاء



جانب من اللقاء



جانب من لقاء محافظ أسيوط ورئيس هيئة تنمية الصعيد



محافظ أسيوط يلتقى رئيس هيئة تنمية الصعيد







