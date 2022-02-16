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مجلس الشيوخ يدعم مهنة الإرشاد السياحى بتوصيات عاجلة للحكومة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:00 ص
مجلس الشيوخ يدعم مهنة الإرشاد السياحى بتوصيات عاجلة للحكومة مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى

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شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين بشان السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين فى شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو عاديات سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها إلى الحكومة، وما تضمنه تقرير اللجنة البرلمانية من توصيات لاتخاذ اللازم بشأنها. 
 
 
وكانت لجنة الثقافة والسياحة والآثار برئاسة النائب محمود مسلم خلال تدارسها للاقتراح برغبة رأت، وجوب التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات المعنية من أجل حل المشكلات وتذليل المعوقات التى يواجهها المرشدون السياحيون، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع السياحي نتيجة جائحة كورونا، شريطة ألا يكون ذلك مخالفا لنصوص القوانين المنظمة لعمل الإرشاد السياحي. وارتباطا بما سبق، وفي ضوء ما أثير من نقاشات حول أوضاع المرشدين وظروفهم.
 
وفي هذا الصدد، نستعرض توصيات لجنة الثقافة والسياحة والآثار دعما لمهنة الإرشاد السياحي : 
 
1- دراسة المشاكل المتعلقة بضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمرشدين السياحيين والنشاط السياحى بصفة عامة. 
 
2- قيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمعالجة المشاكل المتعلقة بتسجيل المرشدين السياحيين لديها، وذلك على النحو الذي يتفق مع صحيح القانون. 

الشيوخ

مجلس الشيوخ

لجنه الثقافه

الارشاد السياحى

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