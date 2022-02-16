مجلس التعاون الخليجى يبحث العلاقات مع أيرلندا وأذربيجان

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بحث مجلس التعاون لدول الخليج العربي، علاقات التعاون مع أيرلندا وأذربيجان.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف، في مدينة الرياض، مع وزير الزراعة والغذاء والبحرية في أيرلندا تشارلي ماكاونالوج، وسفير أذربيجان لدى السعودية شاهين عبداللاييف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوكالة، أن الحجرف أكد خلال لقائه مع الوزير تشارلي ماكاونالوج، أهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الخليجية الأيرلندية.

وناقش الجانبان في اللقاء، مستجدات النمو الإيجابي للاقتصاد الأيرلندي، لاسيما في قطاع الزراعة والغذاء، ودور الصناعة الغذائية في انتعاش الاقتصاد الأيرلندي، وأوجه التعاون لخلق علاقات تجارية طويلة الأمد لخدمة المصالح المشتركة.

وفي لقاء ثان مع سفير أذربيجان لدى السعودية شاهين عبداللاييف، أكد الحجرف أهمية تعزيز العلاقات مع أذربيجان في جميع المجالات.

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون الخليجية والأذربيجانية، ومناقشة سبل تعزيزها من خلال المشاورات السياسية والتعاون الاقتصادي، لخدمة المصالح المشتركة، وفقًا للوكالة.

وتطرق الجانبان إلى مستجدات مذكرة التفاهم التي وقعت بين مجلس التعاون وأذربيجان عام 2013، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.