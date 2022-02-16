متحدث الحكومة: التغيرات المناخية أثرت على المحاصيل وقللت الإنتاج

كتب أحمد عرفة

قال السفير نادر سعد ، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تحدث بكل وضوح وشفافية اليوم فى المؤتمر الصحفى، خاصة فى مسألة زيادة الأسعار.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الأسعار الحالي جاء بسبب زيادة نسبة التضخم الخارجي الذى وصل إلى 35% في مصر، مؤكدا أنه تضخم مستورد.

ولفت السفير نادرسعد إلى أن ارتفاع أسعار الوقود وصل إلى 94 دولار لبرميل البترول، وهو سعر غير مسبوق.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التغيرات المناخية أثرت على المحاصيل وقللت الإنتاج مما ساهم فى زيادة الأسعار، لافتا إلى أن السلع الموسمية ترتفع أسعارها في فصل الشتاء نتيجة التغيرات المناخية.