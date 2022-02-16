اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 08:33 ص
أكرم القصاص
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ما هو مرض كرونز وما طرق العلاج والأعراض؟

الأربعاء، 16 فبراير 2022 08:00 ص
ما هو مرض كرونز وما طرق العلاج والأعراض؟ الم المعدة نتيجة الاصابة بكرونز
فاطمة ياسر

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الإصابة بالإسهال وفقدان الوزن غير المبرر والشهية، والإصابة بالإنيميا، جميعها مؤشرات على إصابتك بمرض كرونز ، وخلال سلسلة س وج التي يقدمها اليوم السابع لقرائه سنتعرف على كل ما يخص هذا المرض، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما هو مرض كرونز؟

هذا المرض يصيب الجهاز الهضمي في الجسم، ويكون ناتجا عن التعرض للإصابة بالتهاب مناعي أي تكوين جهاز المناعة أجسام مضادة في الجهاز الهضمي.

ما هي أعراض الإصابة بمرض كرونز؟

- الإسهال.

- دم في البراز.

- عدم قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص الطعام.

- فقدان الشهية .

-فقدان الوزن غير المبرر.

-الشعور بالتعب.

-ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- فقر الدم أي الإصابة بالأنيميا.

- تقرحات في الفم.

ما هو علاج  مرض كرونز؟

يتم تحديد العلاج حسب حالة المرض، فإذا كان الالتهاب بسيطا يكون العلاج  عقاقير  تساهم في تهدئة المرض، ويتم تحديد وقت العلاج حسب رأى الطبيب.

أما في حالة أن الالتهاب الناتج عن الإصابة بكرونز شديدة ، يكون العلاج بالحقن التي تساهم بشكل كبير فى تقيد الإصابة والحد من انتشاره في الجهاز الهضمي.

 


كرونز

مرض كرونز

علاج مرض كرونز

اعراض مرض كرونز

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