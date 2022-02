مارك زوكربيرج يطلق اسما جديدا لموظفى "فيس بوك"

كتب محمد جمال

أخبر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة "فيس بوك"، الموظفين أنه سيشار إليهم الآن باسم "Metamates" بعد أن أعادت الشركة تسمية نفسها من "فيس بوك" إلى "Meta" العام الماضى، وأعلن زوكربيرج التغيير فى اجتماع افتراضى مع الموظفين، ونشر لاحقا منشورا على "فيس بوك" ذكر المصطلح أيضا.



زوكربيرج

وكتب زوكربيرج: "إن Meta وMetamates وMe يدور حول أن نكون مشرفين جيدين على شركتنا ورسالتنا، ويتعلق الأمر بشعورنا بالمسؤولية تجاه نجاحنا الجماعى وتجاه بعضنا البعض كأعضاء فى الفريق. ويتعلق الأمر بالعناية بشركتنا وبعضنا البعض".

وقال المدير التنفيذى لشركة Meta، أندرو بوسورث - الذى من المقرر أن يصبح كبير مسؤولى التكنولوجيا (CTO) فى الشركة هذا العام - لمراسل The Verge، أليكس هيث، يوم الثلاثاء إن مصطلح "Metamates" صاغه العالم دوغلاس هوفستاتر "بعد أن أرسل أحد الموظفين بريدا إلكترونيا له للحصول على أفكار بعد تغيير علامتنا التجارية".

كما كشف بوسورث أن شعار الشركة الجديد "Meta, Metamates, Me" هو "إشارة إلى العبارة البحرية التى استخدمها "إنستجرام" لفترة من الوقت "Ship, Shipmates, Self".

وفى اجتماعه الافتراضى مع الموظفين، كشف زوكربيرج أيضا أن شعار "فيس بوك" "Move Fast" سيصبح "Move Fast Together"، بينما "Be Bold" ستصبح "Build Awesome Things" و"Be Open" ستصبح "Live In The Future".

وستتم إعادة تسمية "News Feed" على "فيسبوك" باسم "Feed"، حيث أخبر متحدث باسم الشركة MarketWatch أن التغيير "سيعكس بشكل أفضل المحتوى المتنوع الذى يراه الأشخاص فى خلاصاتهم".