لو عندك نزلة برد.. اشرب عصير المانجو والزنجبيل لدعم جهاز المناعة

كتبت - ميرفت رشاد

خلال موسم الشتاء تتزايد الإصابة بعدوى الإنفلونزا ونزلات البرد، وتكون أعراضها مزعجة تماما من التهاب الحلق إلى سيلان الأنف، وتجعلك تشعر بالصعوبة فى تناول الطعام والمشروبات، وعندما تكون مريضًا من المهم أن تحصل على الكثير من العناصر الغذائية لمساعدة جسمك على الشفاء، من خلال تناول الوجبات الخفيفة، وفقا لما نشره موقع eatingwell.

في حين أن الشوربة قد تكون الوجبة الأولى التي تتوق إليها عندما تكون مريضًا، فإن وجبتنا الخفيفة المفضلة عندما تشعر بنزلات البرد هى عصير "المانجا والزنجبيل"، حيث يحتوى على العديد من السمات المنعشة ويمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق.

هذا العصير مرطب للغاية ، بفضل الثلج وعصير الزنجبيل وقطع المانجو المجمدة التي تدخل فيه، عندما تكون مريضًا ، يمكن أن تؤدي الحمى أو القيء أو الإسهال إلى فقدان السوائل، من المهم أن تحافظ على رطوبتك ، حتى يتوفر لجسمك ما يحتاجه ليعمل ويقاوم العدوى، ويمكن أن يساعد البقاء رطبًا أيضًا في تفتيت المخاط.

ويحتوي هذا العصير على مكونات داعمة للمناعة ، مثل المانجو والزنجبيل، كلاهما يحتويان على نسبة عالية من فيتامين C ، ما يساعد على دعم وظيفة المناعة الصحية ويخمد الالتهاب وهو أحد أعراض نزلات البرد التقليدية.

وتحتوى المكونات مثل العسل والزنجبيل على مركبات قوية مضادة للالتهابات وقد تساعد فى تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا.