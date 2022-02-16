لطلاب الإعدادية.. تعرف على مقرات تظلمات النتيجة بمديرية التربية والتعليم بالغربية

الغربية - عادل ضرة

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عددا من المقرات على مستوى مدن ومراكز المحافظة لتلقى تظلمات طلبة الشهادة الإعدادية على نتيجة الفصل الدراسي الثاني، والتي سوف تبدأ غدا الخميس ولمدة 15يوما.

حيث تم تحديد مسرح مدرسة ناصر الثانوية الزراعية بشارع محب بطنطا لمدارس إدارة شرق طنطا، مدرسة طنطا الإعدادية الحديثة بنات بشارع على مبارك لمدارس إدارة غرب طنطا، مدرسة عبد الرحمن بن عوف الرسمية للغات بشارع شكرى القوتلي لمدارس إدارة شرق المحلة التعليمية، مدرسة أبو عبيده بن الجراح التجارية أمام المستشفى العام لمدارس غرب المحلة، مسرح الإدارة التعليمية ببسيون لمدارس إدارة بسيون، ديوان الإدارة التعليمية بقطور لمدارس إدارة قطور، مسرح مدرسة عمار بن ياسر الرسمية للغات لمدارس إدارة السنطة، مدرسة زفتى الإعدادية المهنية لمدارس إدارة زفتى، مدرسة القاضي بكار الإبتدائية لمدارس إدارة سمنود، مدرسة كفر الزيات بنين لمدارس إدارة كفر الزيات.

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء أمس الثلاثاء، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2021/ 2022، وذلك بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادى، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 80.11% للإعدادية العامة.

ويتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بأصدق التهاني لأبناء المحافظة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في الفصل الدراسي الثاني موجهاً الشكر لرجال التربية والتعليم، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الغربية.

وصرح وكيل الوزارة أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 88870 طالب وطالبة حضر منهم 88723 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 80.11% كما تقدم لأداء امتحان الشهادة الإعدادية المهنية 4729 طالب وطالبة، حضر منهم 4581 طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح بينهم 85.11% في حين بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% و 97.3% للصم.