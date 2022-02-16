لص المعصرة يعترف: أسرق المنازل بـ"المفتاح المصطنع" بعد مراقبتها عدة أيام

كتب محمود عبد الراضي

أسقطت الشرطة لصا اعتاد سرقة المنازل في منطقة المعصرة بواسطة المفتاح المصطنع، حيث اعترف المتهم برصد الشقق الفارهة وسرقة الأموال منها، حيث عثر بحوزته على عملات أجنبية سرقها من بعض الشقق.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بالتردد على أحد المقاهى الكائنة بدائرة القسم ودخوله لدورة المياه الخاصة به، وعقب إنصرافه عثر صاحب المقهى المشار إليه على مبالغ مالية مخبأة بدورة المياه .

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (مالك المقهى محل الواقعة، مقيم بدائرة القسم ) وقدم (مبالغ مالية من العملات"الأجنبية – المحلية" المعثور عليها داخل دورة المياة)..بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من المفاتيح المصطنعة) وبمواجهته إعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات واقعة سرقة من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

بتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما أقر بارتكاب عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، كما أقر بإنفاقه المبالغ المالية متحصلات الوقائع على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة، فتم حبسه.