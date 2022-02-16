اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

لص المعصرة يعترف: أسرق المنازل بـ"المفتاح المصطنع" بعد مراقبتها عدة أيام

الأربعاء، 16 فبراير 2022 11:42 ص
لص المعصرة يعترف: أسرق المنازل بـ"المفتاح المصطنع" بعد مراقبتها عدة أيام سرقة شقة -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسقطت الشرطة لصا اعتاد سرقة المنازل في منطقة المعصرة بواسطة المفتاح المصطنع، حيث اعترف المتهم برصد الشقق الفارهة وسرقة الأموال منها، حيث عثر بحوزته على عملات أجنبية سرقها من بعض الشقق.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بالتردد على أحد المقاهى الكائنة بدائرة القسم ودخوله لدورة المياه الخاصة به، وعقب إنصرافه عثر صاحب المقهى المشار إليه على مبالغ مالية مخبأة بدورة المياه .

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (مالك المقهى محل الواقعة، مقيم بدائرة القسم ) وقدم (مبالغ مالية من العملات"الأجنبية – المحلية" المعثور عليها داخل دورة المياة)..بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من المفاتيح المصطنعة) وبمواجهته إعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات واقعة سرقة من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

بتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما أقر بارتكاب عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، كما أقر بإنفاقه المبالغ المالية متحصلات الوقائع على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة، فتم حبسه.

 

 


سرقة

سرقات

جرائم السرقة

سرقة الاموال

لص المعصرة

سرقة شقة

امن القاهره

الداخليه

جرائم السرقه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اعترافات مثيرة لمتهم بسرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بمصر الجديدة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 09:00 ص

تعرف على عقوبة ارتكاب وقائع السرقة.. تصل إلى السجن المشدد

الأربعاء، 16 فبراير 2022 07:00 ص

وداعا القرامطة .. كيف أنهى الفاطميون الفتنة؟ سرقوا الحجر الأسود 22 عامًا

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 06:00 م

حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بمصر الجديدة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:57 م

سائق سابق بشركة يقتل زميله لسرقة 770 ألف جنيه مرتبات الموظفين.. بث مباشر

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:52 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة