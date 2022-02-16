لاوس تبدأ حملة تطعيم ضد كوفيد-19 للأطفال بين 6 و11 عاما

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أعلنت لاوس أنها ستبدأ حملة تطعيم ضد فيروس كوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاما الشهر المقبل كجزء من خطط لإعادة فتح المدارس بالكامل.



وقالت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته إن حملة التطعيم الوطنية ستشمل تحصين أكثر من 957 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاما بشكل آمن ضد الفيروس.



وأشارت إلى أن وزارة الصحة في لاوس أصدرت تعليمات للسلطات الصحية في مختلف المقاطعات بالبدء في جمع معلومات عن الأطفال في هذه الفئة العمرية من أجل الاستعداد لبدء حملة التطعيم، بحسب صحيفة ذا لواتيان تايمز المحلية.



وقال تشانساي باتامافونج، نائب رئيس برنامج التحصين الوطني في لاوس، إنه بينما لن يتم إعطاء لقاحات كوفيد-19 للأطفال إلا بموافقة والديهم، يجب على جميع أفراد الأسرة التأكد من تحصينهم بالكامل ضد الفيروس.



وأوضح أن حملة تطعيم الأطفال تشكل جزءا من خطة لتحصين 80 بالمئة من سكان لاوس ضد الفيروس بحلول نهاية العام الجاري.