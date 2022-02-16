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كيف أتاحت بوابة مرور مصر نقل قيد أو ملكية سيارة إلكترونيا.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 16 فبراير 2022 09:00 ص
كيف أتاحت بوابة مرور مصر نقل قيد أو ملكية سيارة إلكترونيا.. اعرف التفاصيل بوابة مرور مصر الالكترونية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية لملاك السيارات خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص، أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:
 
1. تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).
 
2. تقديم السند القانوني الناقل للملكية.
 
3. تقديم مستند شهادة براءة الذمة.
 
4. تقديم مستند شهادة المخالفات.
 
5. تقديم مستند وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.
 
الإجراءات:
 
1. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.
 
2. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.
 

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