كندا والاتحاد الأوروبى يدعوان لحل دبلوماسى للتوترات على حدود أوكرانيا

أ.ش.أ

ناقش رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم ، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.

وتبادل الزعيمان مخاوفهما بشأن الإجراءات المثيرة للقلق على الحدود الأوكرانية، وشددا على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي للتوترات الحالية.. وأشارا إلى التزامهما المشترك بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

وشدد المسؤولان على أن أي توغل عسكري آخر في أوكرانيا سيكون له تكاليف وعواقب وخيمة ، بما في ذلك من خلال العقوبات الاقتصادية المنسقة.. واتفقا على أهمية تعزيز المرونة الاقتصادية للحلفاء والشركاء الأوروبيين، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي.

وأعرب ترودو وأورسولا فون دير لاين عن تقديرهما للتعاون القوي بين كندا والاتحاد الأوروبي، وأشارا إلى تطلعهما إلى عقد القمة الكندية الأوروبية المقبلة التي ستستضيفها كندا.