قمر رجب يكتمل بدرا اليوم وفرصة مثالية لتصويره ورصده فى منظر بديع

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر والوطن العربي اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 القمر البدر لهذا الشهر وسيكون مشاهدا طوال الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيشرق من الأفق الشرقى الشمال الشرقي مع غروب الشمس وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، وسيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر او برتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا.

بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدرا طوال الليل، ولكن علميا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة مع الشمس وسوف يحدث ذلك عند الساعة (04:56 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي وسيغرب بألافق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الخميس.

يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات اشعاعا.

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ، وفي بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل.