اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 05:25 م
أكرم القصاص
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عمدة واشنطن تعلن إجراءات جديدة للتخفيف من قيود "كورونا"

الأربعاء، 16 فبراير 2022 04:04 م
عمدة واشنطن تعلن إجراءات جديدة للتخفيف من قيود "كورونا" عمدة واشنطن موريل باوزر
أ.ش.أ

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أعلنت عمدة واشنطن، موريل باوزر، عن إلغاء العمل بإلزامية إظهار شهادة تلقى اللقاحات في المطاعم والأماكن المغلقة؛ وذلك ضمن إجراءات جديدة للتخفيف من القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس "كورونا".
 
وأعلنت باوزر في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلغاء الزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة بدءًا من مطلع شهر مارس المقبل، مع الإبقاء عليها في المدارس ودور رعاية الأطفال والمسنين.
 
وأضافت : "سيتم إنهاء العمل بمراكز الفحص الطارئة التي أنشئت في العاصمة الأمريكية، في أعقاب الانتشار الواسع للمتحور أوميكرون".

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