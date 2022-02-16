عقيلة صالح يؤكد أن حل أزمة ليبيا سيكون "ليبي – ليبي" بدون أى تدخل أجنبى

كتب: أحمد جمعة

التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، حيث تناول اللقاء تطورات ومستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي خلال اللقاء على أن الحل للأزمة يكون ليبي ليبي بدون تدخلات أجنبية، كما شدد المستشار "صالح" على قدرة مجلس النواب الليبي على تحقيق المصالحة الوطنية بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكافة الأطراف المعنية ، مؤكداً بأن المرحلة تقتضي وجود حكومة تعمل على توفير الخدمات والحاجات المُلحة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد دون إقصاء أو تهميش.