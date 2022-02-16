طقس الخليج.. غائم فى السعودية وصحو فى الإمارات ودافئ بالكويت

السعودية:
الإمارات:
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأربعاء صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً.
حركة الرياح: شمالية غربية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. وحدث المد الأول عند الساعة 12:47 والمد الثاني عند الساعة 02:46 والجزر الأول عند الساعة 01:20 والجزر الثاني عند الساعة 07:20 .
وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:09 والمد الثاني عند الساعة 22:38 والجزر الاول عند الساعة 58:15 والجزر الثاني عند الساعة 36:04.
الكويت:
وفى الكويت يكون الطقس دافئا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة. وفى المساء مائل للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 06 - 20 كم/ساعة.
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