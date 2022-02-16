اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 10:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

طائرات حربية أمريكية وروسية اقتربت من بعضها بشكل خطير الأسبوع الماضى

الأربعاء، 16 فبراير 2022 08:56 م
طائرات حربية أمريكية وروسية اقتربت من بعضها بشكل خطير الأسبوع الماضى طائرات حربية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت شبكة "سى ان ان" الأمريكية أن طائرات حربية أمريكية وروسية اقتربت من بعضها بشكل خطير فوق البحر المتوسط الأسبوع الماضى.

يذكرأن، قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن هجوما روسيا ضد أوكرانيا سيحدث في أي وقت، موضحة أن روسيا ستخلق ذرائع بناء على معلومات مضللة لتبرير غزوها لأوكرانيا.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ندعم أوكرانيا في تحقيقاتها بشأن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها، لافتة إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية مع روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض،: لدينا نقاش مفتوح مع أعضاء الكونجرس وكل الاحتمالات مفتوحة للتعاطي مع أزمة أوكرانيا، متابعة: احتمال غزو روسيا لأوكرانيا ما زال قائما.

وقبلها قال مراسل قناة العربية في العاصمة الأوكرانية كييف، إن الهجوم السيبراني على أوكرانيا يتواصل حتى الآن، وفقا لخبر عاجل بثته القناة منذ قليل، وأضاف مراسل العربية في كييف، أن هناك حالة قلق مستمرة في الشارع الأوكراني خوفا من غزو روسي.

وفى وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها لفرض إجراءات سريعة وشديدة على روسيا ردا على أى عمل عسكرى ضد أوكرانيا.


طائرات حربية

أمريكا

روسيا

موسكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس أوكرانيا: لا نرى أى دليل على انسحاب روسى من الحدود

الأربعاء، 16 فبراير 2022 08:33 م

وزيرة خارجية كندا: نؤكد التزامنا تجاه أوكرانيا فى مواجهة السلوك العدائى الروسى

الأربعاء، 16 فبراير 2022 05:53 م

أزمة أوكرانيا.. ماذا يدور فى عقل بايدن؟.. جو يحاول الهروب من تكرار سيناريو "ضم القرم".. يغازل الشعب الروسى بـ"الحرب العالمية".. وخبراء: نقص المعلومات حال دون التصدى لبوتين فى 2014.. وخيارات واشنطن الآن أفضل

الأربعاء، 16 فبراير 2022 05:00 م

أمريكا و3 دول أوروبية مستعدة لفرض إجراءات سريعة وشديدة على روسيا حال غزو أوكرانيا

الأربعاء، 16 فبراير 2022 04:13 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة