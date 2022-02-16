"صناعة القمار" فى أمريكا تحقق 53 مليار دولار فى 2021.. وCNN: الأعلى تاريخيا

كتبت : نهال أبو السعود

سجلت صناعة القمار في أمريكا أعلى معدل ربح على الإطلاق خلال عام 2021 بلغت 53 مليار دولار محطمة الرقم القياسي السابق للصناعة بأكثر من 20% مسجلة في عام 2019 ، وفقًا لجمعية الألعاب الأمريكية.

وبحسب شبكة سي إن إن، حطم سجل العام الماضي مستويات عام 2020 ، عندما كافحت متأثرة بإغلاقات كورونا لمدة أشهر وجلبت 30 مليار دولار فقط.

في بيان صحفي ، قال الرئيس التنفيذي لشركة AGA ، بيل ميللر ، إن نتائج العام الماضي "ليست أقل من رائعة"، وتم تحفيز النمو من خلال الزيادات الهائلة في المراهنات الرياضية والمقامرة عبر الإنترنت والألعاب التقليدية في الكازينوهات، وأشار الى دخول المزيد من الولايات الى صفوف لاعبي القمار.

لا تزال الكازينوهات أكبر صانعي الأموال ، حيث بلغ إجمالي عائدات ألعاب القمار وألعاب الطاولة حوالي 45 مليار دولار ، بزيادة 6.6% عن عام 2019، كما شهدت المراهنات الرياضية زيادة في الإيرادات ، حيث ارتفعت إلى أكثر من 4 مليارات دولار، وارتفعت الالعاب عبر الإنترنت إلى 3.7 مليار دولار في الإيرادات.

قال ميلر إنه "متفائل" بأن النمو سيستمر هذا العام ، لكن الصناعة لا تزال تعتمد على العودة الكاملة للسفر والأحداث الكبيرة ، الأمر الذي يتطلب بيئة صحية آمنة واقتصادًا مفتوحًا.

على وجه الخصوص ، لا تزال لاس فيجاس تحاول العودة إلى طبيعتها. قال الرئيس التنفيذي لشركة MGM Resorts في مكالمة أرباح الأسبوع الماضي أن زيارات شهر يناير كانت لها "رياح معاكسة كبيرة" ، بما في ذلك الإلغاء بسبب متغير أوميكرون.

بلغ عدد الزيارات إلى مدينة نيفادا 32.2 مليونًا في عام 2021، وهو ما يمثل 75% فقط من إجمالي السياحة السابقة للوباء البالغ 42.5 مليونًا والذي تم تحديده في عام 2019.