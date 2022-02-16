شاهد بالفيديو عملية اختطاف مرعبة لرجل في بغداد على طريقة "المافيا"

كتب: أحمد جمعة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مقطع فيديو لعملية اختطاف مرعبة بالسيارات على طريقة "المافيا" بخطف شاب عراقي في العاصمة بغداد، وأقدمت مجموعة مسلحة على خطف شاب من سيارته، أكدت مصادر عراقية بعدها أنه صاحب محل للصرافة في بغداد.

بحسب وسائل إعلام عراقية، أظهر مقطع الفيديو "المقلق" لحظة الاختطاف، عندما كان الشاب يقود سيارة بيضاء صغيرة، قبل أن تعترضه سيارة كبيرة أمامه وتجبره على الوقوف، بينما جاءت سيارة أخرى وتوقفت خلفه.

وبعد نزول المسلحين، حاول الشاب العراقى الرجوع بسيارته والفرار، لكنهم استطاعوا فتح باب سيارته، وإخراجه بالقوة.

وأقدم المسلحون العراقيون بعدها على إدخاله في سيارتهم، قبل أن يقود أحدهم سيارته، ويلوذون بالفرار.

ووفقا لمصادر عراقية، قال مصدر أمني: إن الجهات المعنية تتابع كاميرات المراقبة في محاولة للوصول إلى المنفذين، وتحرير المخطوف.

ووفقا لنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن منفذ الاختطاف ينتمي لكتائب "عصائب أهل الحق"، وهو يقطن في نفس المنطقة التي يسكن بها المخطوف.