سيدة تستغيث من سوء معاملة زوجها وأشقاؤه بكفر الشيخ والأمن يبحث سبب الاستغاثة

كفر الشيخ- محمد سليمان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على بعض الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى، متضمناً استغاثة سيدة من أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفرالشيخ، وبالفحص تبين أن السيدة أبلغت بتضررها من زوجها، وأهله بالتعدى عليها بالسب والشتم بمسكنهما لسابقة تمكينها من سكن الزوجية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرفين وبالعرض على النيابة أخلت سبيل الطرفين.

وقالت داليا رمضان علي خليفة، كانت تعيش مع زوجها حياة مستقرة وحدثت عدة مشكلات أسرية دفعتها إلى ترك المنزل وتعيش مع أهلها لمدة عام كامل على أمل أن يبادر زوجها بالصح ولكنه لم يفعل، وحاولت العودة لمنزلها، ولكن أشقاء زوجها وزوجاتهم منعوها، فاضطرت لطلب الطلاق ولكنه رفض حتى تتنازل عن حقوقها.

وأضافت داليا رمضان، رفعت دعوى قضائية لتمكينها من شقتها،لمنع زوجها التصرف في أي شئ تمتلكه، وحرمانها سجل كل ممتلكاته باسم ممتلكاته باسم شقيقه، ويحرمها من حقوقها الزوجية وحرم أبنائه من الميراث.

وقالت داليا بعد عودتها للمنزل وتمكينها من شقتها، وجدت سوء معاملة من زوجها وأشقائه، وتعدى أحدهم عليها، فبثت هذا الفيديو عبر صفحتها الشخصية.