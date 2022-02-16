سنغافورة تُقرر تخفيف قيود كورونا بدءا من 25 فبراير بعد انخفاض عدد الإصابات

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قررت سنغافورة تخفيف القيود المفروضة لاحتواء انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد اعتبارًا من 25 فبراير الجارى، بعد انخفاض أعداد الإصابات بالمرض فى البلاد.

وقال أونج يي كونج، المشارك في رئاسة الفريق الوزاري المعني بمكافحة المرض - حسبما نقلت شبكة "تشانل نيوز آشيا" اليوم /الأبعاء/ - "نعتزم تخفيف وترشيد إجراءاتنا الحدودية وبروتوكولات الرعاية الصحية وإجراءات الإدارة الآمنة بهدف إعداد أنفسنا لإعادة الفتح مجددًا بعد انحسار موجة أوميكرون".

وأوضح أن القواعد المخففة ستركز على الخمس إجراءات الأكثر أهمية وفاعلية والمتعلقة بحجم التجمعات للأفراد، وارتداء الأقنعة الطبية، ومتطلبات مكان العمل، والتباعد الآمن، بالإضافة إلى حدود السعة الاستيعابية للأماكن.. لافتا إلى أنه في حالة ظهور متحور جديد عن الفيروس يثير القلق، فإن السلطات ستحاول إجراء تعديلات في الإجراءات الخمسة.