سمكة البركودة المفترسة ذات الفسفور العالى بحلقة الغردقة.. لايف

البحر الأحمر- عماد عرفة

قدم تلفزيون اليوم السابع، اليوم الأربعاء، لايف من داخل حلقة سمك الغردقة، لرصد اسماك الغريبة والمختلفة وكان من بين تلك الأسماك سمكة البركوده المفترسة ذات الأسنان الحادة.

خلال لايف اليوم السابع قال قاسم عادل، أحد تجار الأسماك بحلقة اسماك منطقة السقالة بالغردقة أن سمكة البركوده من الأسماك الشتوية ومرعاها في البحر الأحمر ويتم اصطيادها من الاعماق وهي اسماك مفترسة ومصاحبة للأسماك القرش.

وأضاف تاجر الأسماك خلال بث اليوم السابع، أن سمكة البركودة من الأسماك التي تتميز بنسب فوسفور عالية والأجانب يعرفون ذلك والصيادين اهالي المدينة ولذلك تجدهم أكثر الفئات إقبالا على شراء تلك السمكة، لافتا إلى أن أغلب الأسماك الشتوية وهي اسماك البحر الأحمر الأصلية وليست المهاجرة ذات فوسفور عالي مثل البياض والناجل والدراك والبركودة وغيرها من الاسماك المختلفة .

ولفت قاسم، إلى أن اسماك الصيف هى الأسماك المهاجرة مثل الشعور، ولها موسم معين فى الصيد من منتصف ابريل حتي نهاية يونيو، وهي من الأسماك التي يقبل علي شرائها الكثير من اهالي الغردقة .